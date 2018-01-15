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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إحالة معاون مدير عام الخطوط الجوية الى محكمة الجنايات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مجلس القضاء الاعلى، أمس الاحد، إحالة معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية الى محكمة الجنايات، مبينا ان المتهم قام بابتزاز الشركات العربية الراغبة بالحصول على وكالة لبيع تذاكر الخطوط الجوية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة أحالت معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية الى محكمة الجنايات بعد تدوين اعترافاته عقب اتهامه بفساد مالي”.
وأضاف بيرقدار أن “المتهم كان يقوم بابتزاز الشركات العربية الراغبة بالحصول على وكالة لبيع تذاكر الخطوط الجوية العراقية من خلال مساومتهم على مبالغ مالية لقاء هذه الوكالة”.
مشيرا الى ان “محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة صدقت اعترافات المتهم وفقاً للقرار 160لسنة 1983”.
وتابع ان “المتهم أحيل الى محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة بغية محاكمته عن الجريمة التي ارتكبها”.
وكان مصدر في هيئة النزاهة أفاد، الخميس (28 كانون الأول 2017)، بإلقاء القبض على معاون المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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