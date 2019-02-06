ديمقراطية بكعب عال.. جديد كاظم نصار

عن دار معنى للنشر والتوزيع، وبدعم من وزارة النفط، صدر كتاب جديد للمخرج المسرحي كاظم نصار، حمل عنوان (ديمقراطية بكعب عال)، كتب مقدمة الكتاب الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب، وكلمة للأستاذ عاصم جهاد، وللكاتب النصار :” هذا شباك قريب من الشارع اطل من خلاله على طبيعة التحولات التي تجري ببطء للواقع العراقي ماضيا وحاضرا ومن خلاله ايضا على بعض تحولات الشرق الاوسط بربيعه وخريفه ..ان المدون الذي يطل من خلال هذه النافذة لا يتوهم انه يقدم حلولا ولا نظريات مجتمعية ..انه بالأحرى يرصد ويتألم ويتفاعل ويبكي ويصرخ واحيانا يلطم …هو يرصد اللهفة والفراق والغربة وحرارة الاسفلت ورنة الهاتف والمس كول والاربي جي 7وسرعة سائق الاسعاف وعطر صوفيا لورين ..كما يرصد الاصوات في سوق هرج وتفاعل البعشيقة في راس العاشق واهمية السفن اب بعد السفر واحمر الشفاه على الصبيات والتاتو والفلر والمسكارة والكاميرا الخفية وامة الثقلين وسيكارة الروث مان …والعبوة اللاصقة وحدث في مثل ذلك اليوم ..كما يرصد تحولات السامسونج والاي فون وتحولات غادة عبد الرازق الادائية وكذلك ما تنتجه هوليود من افلام عن الشرق الاوسط ورقة اليسا …وازمة البايسكلات في بنغلادش والضرائب والمحروقات في تنزانيا واللجوء للحبشة بسبب اغاني حسين غزال واستخراج السمك من بحر ايجة …

كما يتبرا الكتاب من الشخصنة ويحاول رصد الظاهرة عندما تتكرس مثل العنف والهجرة والاقصاء السياسي والارهاب والتحول المجتمعي والنظر باتجاه الانساق التي تنبع منها هذه الظواهر.

الكتاب ايضا لم يقرر اسلوبه لكنه يتدفق حرا باقترابه من اسلوب البلاك كوميدي وهو مزاج قديم جديد ينبعث كلما زادت نكبات واهوال الشرق الاوسط وتدهورت احوال مواطنيه …انه بالأحرى لون يحاول ان يجد له موطئ قدم في ظل المرويات الموجعة وتراجيديتها وبالتالي هو أقرب الى مزاج الكاتب ومسيرته المسرحية للعقد الماضي والذي سيليه، كيلو ونصف من الايس كريم على قلبك صديقي القاريء”.

الكتاب ضمن قوافل المطبوعات في معرض بغداد للكتاب قريبا، وسيكون هناك حفل توقيع للإصدار.