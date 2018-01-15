بدء تداول “السندات الوطنية” في سوق الأوراق المالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، ان السندات الوطنية تم البدء في تداولها بسوق العراق للأوراق المالية منذ شهر كانون الثاني الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك، أيسر جبار، في بيان، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه تم البدء بتداول السندات الوطنية ” الاصدارية الاولى” في سوق العراق للأوراق المالية، اعتبارا من بداية الشهر الجاري كانون الثاني 2018، وذلك بعد طرحها للتداول في منتصف آذار 2016.

وأوضح جبار، ان الخصم لهذه السندات يبلغ 8%، وهي تستحق الدفع في 14/3/2018.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي، أصدر في مطلع شهر نيسان 2017، سندات وطنية نيابة عن وزارة المالية مقدارها ترليون دينار من أجل تمويل العجز في موازنة العراق العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا.