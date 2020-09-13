  • الأحد , 13 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مكاشفات الصحو ..

ثقافة
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                    ريسان الخزعلي

الأغنية الصامتة

          الوردة ُ

           أغنية ٌ صامته

           مَن منح َ العطر َ ..،

         هذه الموسيقى وهذا الجناح ..؟

جلسة روبسبير

         مَن أشار َ على / روبسبير كومونة /

          أن ْ يختار َ الجهة َ اليسرى من القاعة ..؟

        لا أعرف ُ ..

        إن ْ كان َ الرجل ُ يجهل ُ في الميراث ِ ..،

       لقد أورثنا عقدة َ الحبل ِ في المشنقة ..؟!

تغريدة كَلكَامش الأخيرة

       هو َ الذي رأى .

        ………………

     لقد أوهموك َ ،

    فما من عشبة ٍ تغلب ُ الموت َ ياكَلكَامش .

     / أنكيدو/ ضحية ُ اللعبة ِ ..، 

   و/ سيدوري / علّة ُ التأويل ِ ..،

أنت َ لم تر َهي َ التي رأت ْ ..!

فمن ْ دلّها على يقين ٍ يجهله ُ الكهنة ُ والملوك ..؟

……………………………………………..

……………………………………………..

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……………………………………………..

( الأسطر ُ الأربعة ُ الأخيرة ُ مخرومة ٌ من التغريدة )

والسيد ُ / طه باقر / ما كان َ على وفاق ٍ مع َ

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 لوركا الجديد   

     لا خُضرة َ الآن َ على الطريق

     لا غجرا ً ينتظرون َ المساء .

    القمر ُ

   الليلة َ                                                                                       

  ضيف ٌ عليل .

…..،                                                                                          

 مَن يفتح ُ الباب َ إلى أسبانِيا

والفرس ُ السوداء ُ ..،

لم تحمل ْ سوى فارسها القتيل ..؟

سكّين

       لاتتعب

        يا أرق َ الليلة ِ لاتتعب

  فأنا سكّين ٌ في هذي اللعبة .

لا أقطع ُ شيئا ً غيرك َ ..، لكنّي قد أقطع ُ أوردتي ….      

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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