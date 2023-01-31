الزوراء والجوية في كلاسيكو الدوري الممتاز اليوم بافتتاح الجولة 14

المدينة» و»فرانسوا حريري» يضيفان مباريات غربي آسيا تحت 23 عاما

متابعة ـ الصباح الجديد:

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة 14 من الدوري الممتاز، بإقامة 5 مواجهات أبرزها كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية.فيما تقام 4 مواجهات غد الأربعاء، وتختتم الجولة 14 من الدوري بمواجهة الشرطة والنجف الخميس المقبل.ويتصدر القوة الجوية الترتيب برصيد 28 نقطة، ويحل الزوراء وصيفا برصيد 26 نقطة، والكهرباء بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة. ويستضيف ملعب الشعب الدولي، كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية في الساعة السابعة والنصف مساء، ويمتلك الوصيف فرصة تحقيق الانتصار والقفز لصدارة الترتيب، برغم أن المواجهة ستكون صعبة.لكن سيحاول الصقور خطف الفوز والتمسك بالصدارة بعد عودة لاعبيه البارزين.

ويتواجه الكهرباء وضيفه نفط ميسان، بلقاء يقام في ملعب الزوراء في الساعة الثانية والنصف ظهرا.. ويتطلع الكهرباء لمواصلة العروض القوية بعد التعادل مع الزوراء، والسعي لخطف الانتصار والقفز للوصافة..في حين يحاول الضيوف العودة إلى ميسان بالنقاط الثلاث، وتحسين موقعهم في منتصف اللائحة.

ويبحث الصناعة صاحب الترتيب قبل الأخير عن مباغتة ضيفه نفط الوسط، وتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم.ويحاول الضيوف تحسين نتائجهم بعد استلام المدرب سامر سعيد المهمة بدلا من المستقيل عبد الغني شهد وتقام المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا .ويحل القاسم ضيفا على دهوك، في ملعب صقور الجبال في الساعة الرابعة والنصف مساء وستكون مواجهة صعبة لكتيبة علي عبد الجبار أمام منافس قوي قادم من الانتصار على النجف.ويستضيف كربلاء ضيفه الحدود، بالساعة الخامسة مساء في مواجهة متكافئة من الناحية الفنية.لكن حسابات الأرض والجمهور ترجح كفة أهل الدار بعبور الحدود صاحب النتائج الإيجابية بالجولات الماضية.

وتجرى غد 4 مباريات، فيلعب الكرخ واربيل في ملعب الساحر أحمد راضي ويستقبل فريق زاخو فريق النفط والمباراتان في الساعة 2 و30 دقيقة ظهرا ويحل الطلبة ضيفا على نفط البصرة في الساعة 5 مساء ويتواجه نوروز والديوانية في ملعب الأول في الساعة السابعة والنصف مساء وتختتم الجولة الخميس بلقاء الشرطة والنجف في ملعب الشعب الدولي في الساعة 5 مساء.

من جانب اخر، أعلن اتحاد غربي آسيا لكرة القدم، اختيار ملعبي المدينة الدولي ببغداد وفرانسوا حريري في أربيل، لاستضافة مباريات بطولة تحت 23 عاما، المقررة بضيافة العراق في حزيران 2023. وفتح اتحاد غربي آسيا، باب استقبال طلبات المشاركة في بطولة تحت 23 عاما الرابعة (مواليد 2001)، والمقررة في ضيافة الاتحاد العراقي حزيران المقبل.

وخاطب اتحاد غربي آسيا كافة الاتحادات الأهلية، لإخطارها بتثبيت مكان وموعد النسخة الرابعة من البطولة رسميا، بحيث تقام في بغداد وأربيل خلال أيام فيفا في الفترة من 12 إلى 20 حزيران المقبل، مع تعميم نماذج تأكيد المشاركة وفتح باب استقبالها حتى نهاية شهر شباط المقبل.وسبق لاتحاد غربي آسيا وأن منح العراق، حق الاحتفاظ باستضافة النسخة الرابعة، بعدما تقرر نقل النسخة الثالثة من هناك إلى السعودية، التي استضافت بدورها النسخة الأخيرة التي ذهب لقبها لصالح صاحب الضيافة.

الشباب يتعادل أمام الأردن ودياً

تعادلَ منتخب الشباب أمام نظيره الأردنيّ بهدفٍ لكل منهما، في المُباراةِ التي أقيمت اليوم الأحد في ملعبِ افرينسكي ضمن المُعسكر التدريبي المقام في مدينةِ أنطاليا استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل. هذا وسيخوض منتخبنا مباراته الرابعة والأخيرة في هذا المعسكر أمام ناديRapperswil السويسري اليوم الثلاثاء.يذكرُ أن منتخب الشباب تعادل مع منتخبِ طاجكستان بلا أهدافٍ، وفازَ على قيرغستان بهدفين لهدف، وتعادل مع الأردن سلبياً.

غدا.. دورة الفئة الأولى لمدربي الصالات

تنطلق فعالياتُ الدورة التدريبيّة الآسيوية لكرةِ الصالات فئة (Level 1) يوم غد الأربعاء الموافق (1/2/2023)، وتستمر لغاية (6/2/2023)، وتقام في قاعةِ كلية التراث بإشراف المحاضر هيثم عباس بعيوي.