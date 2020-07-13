الأولمبية الدولية ترسل تكليفا رسميا لرعد حمودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوكلت اللجنة الأولمبية الدولية إلى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي مهمة التهيئة والإشراف المباشر على إقامة انتخابات المكتب التنفيذي المقبل للجنة المحلية بعد ثلاثة أشهر من عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية الحالية.

جاء ذلك في رسالة أبرقتها الأولمبية الدولية إلى الأولمبية العراقية والتي تمت الإشارة فيها إلى قرار غالبية الاتحادات الرياضية العراقية المطالب بإقامة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية إنهاءً لحالة التقاطع القانوني مع قرار القضاء العراقي الذي كان ألغى، بوقت سابق، شرعية الانتخابات الأخيرة التي أجريت منتصف شباط من العام الماضي.

وأشعرت الأولمبية الدولية وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب العراقي ديار برواري، بتفاصيل رسالتها هذه وتخويل حمودي بإقامة المؤتمر الاستثنائي المقبل، وقيادة اللجنة الأولمبية لحين انبثاق المكتب التنفيذي.

وحددت الأولمبية الدولية تعاملها الآن مع الرئيس الحالي للأولمبية العراقية راسمةً جدول الأعمال المفترض للمؤتمر الاستثنائي المقبل للجمعية العمومية.

وألزمت الأولمبية الدولية، الأولمبية العراقية بجملة من النقاط في المؤتمر الاستثنائي أبرزها إنهاء التقاطع مع القضاء الوطني العراقي بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي، وإقرار التعديلات الضرورية في النظام الأساسي، بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.