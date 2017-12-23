ترامب يواجه اعتراضات قانونية بشأن حظر سفر عائلات اللاجئين الى أميركا

وكالات ـ الصباح الجديد:

أعلن قاض فيدرالي أميركي، انه سيصدر قبل عيد الميلاد أمرا قضائيا، يقضي بوقف حظر إدارة ترامب لسفر عوائل اللاجئين بعد الاستماع الى جميع الحجج.

وطلب محامون من اتحاد الحريات المدنية الاميركي وخدمات الاسرة من القاضي جيمس روبرت يوم الخميس الماضي، أصدار قرار قضائي بشأن الحظر الذى تفرضه الادارة على اللاجئين من بعض الدول الاسلامية.

ويقول محامو وزارة العدل ان “الحظر مؤقت”، وهناك حاجة الى ذلك بينما يقوم المسؤولون بمراجعة عملية التدقيق، وقالوا انها “قضية امنية خاصة بالأمن القومي”.

محامو اللاجئين يقولون إن “الإدارة فشلت في اتباع القانون في تنفيذ الحظر الذي يدعون إنه يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه”.

وأشار الاتحاد إلى أن شخصا صوماليا يعيش فى ولاية واشنطن كان يحاول جلب اسرته الى الولايات المتحدة، لكنه فشل بعد القرار.

ويسعى اتحاد الحريات المدنية الاميركي للوقوف الى جانب اللاجئين الذين تتعرض حياتهم للخطر، ومن بينهم مترجمان عملا لحساب قوات الجيش الاميركي فى العراق.

ويطالب المحامون الذين يمثلون اللاجئين الذين استقروا قانونيا في الولايات المتحدة قاضيا فيدراليا بوقف إدارة ترامب عن منع عائلات اللاجئين من الانضمام إليهم.

وقام اتحاد الحريات المدنية الاميركي الذي يدافع عن حقوق اللاجئين، بالاحتجاج أمام المحكمة الفدرالية يوم الخميس الماضي، مؤكدين ان حظر ترامب الى أجل غير مسمى على عائلات اللاجئين، ينتهك قانون الهجرة والحقوق الدستورية للمقيمين القانونيين الدائمين في الولايات المتحدة.

وكان الرجل الذي يستخدم الاسم المستعار ( جوزيف دو) قد فر من الصومال عندما كان في العاشرة من العمر، وأمضى 22 عاما في مخيمات اللاجئين الكينية وبعد إجراء فحص مكثف وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2014.

وما تزال زوجته وأطفاله الثلاثة في كينيا، وقدم التماسات لإحضارهم، ولكن حظر ترامب منع هذا الجهد في لم شملهم.

وصرح الاتحاد للحريات المدنية الاميركي، أن قرار وقف اللاجئين القادمين للانضمام الى عوائلهم إلى أجل غير مسمى، ينجم عنه أضرار لا يمكن إصلاحها ويجب وقفها على الفور.

من جانبها علقت الحكومة على ذلك، ان هنالك حاجة الى فحص اضافي من اجل ضمان عدم تهديد الامن القومي للولايات المتحدة.