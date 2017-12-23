  • السبت , 23 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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شمول الكليات الأهلية بالزمالات والسماح بدراسة العرب والأجانب فيها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، أمس السبت، شمول منتسبي الكليات الأهلية بالزمالات الدراسية خارج العراق، مؤكدا أهمية استقطاب حملة الشهادات العليا، فيما صوت مجلس التعليم الأهلي على فتح باب التقديم والقبول للطلبة العرب والأجانب في الكليات الأهلية بالعام القادم.
وقالت العيسى في بيان صدر على هامش ترؤسه لاجتماع التعليم العالي الأهلي وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “منتسبي الكليات الأهلية تم شمولهم بالزمالات الدراسية خارج العراق”، معربا عن تقديره لـ”حرص هذه المؤسسات على تطوير بناها التحتية ومخرجاتها”.
وأكد العيسى “أهمية استقطاب حملة الشهادات العليا في الجامعات والكليات الأهلية والمتميزين واجتذاب التدريسيين الأجانب بنسبة معينة تحقيقا لمعايير التصنيفات العالمية المختصة بجودة الأداء الأكاديمي”.
وثمّن وزير التعليم العالي، “الموقف الوطني لكلية النور الجامعة في محافظة نينوى التي وفرت بنايتها وأقسامها الداخلية لطلبة جامعة الحمدانية القادمين من كل المحافظات العراقية”.
وصوت أعضاء مجلس التعليم الأهلي على فتح باب التقديم والقبول للطلبة العرب والأجانب في الكليات الأهلية بالعام القادم.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، الخميس (12 تشرين الأول 2017)، عن إطلاق دليل الطالب للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2017/ 2018.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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