مسلسل “النهاية” يثير غضب اسرائيل

الصباح الجديد – وكالات:

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية واحداً من الاعمال الدرامية المصرية ووصفت أحداثه بأنها “مؤسفة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن “المسلسل أمر مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام معاً منذ 41 عاما”.

واستعرضت الحلقة الأولى من مسلسل “النهاية” بطولة يوسف الشريف، الذي لاقى رواجاً كبيراً بين المشاهدين، مشهداً لأطفال داخل قاعة مدرسية عام 2120 يتعلمون درسا عن “حرب تحرير القدس”.

وتدور أحداث مسلسل “النهاية” في عام 2120 بشأن مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

وفي الحلقة الأولى من المسلسل يقول الممثل: “الدول العربية قامت بالتخلص من عدوها اللدود في حرب سميت بحرب “تحرير القدس”، وانتهت الحرب سريعاً بتدمير دولة إسرائيل الصهيونية قبل أن تمر 100 سنة على تاريخ تأسيسها، والغالبية العظمى من يهود إسرائيل فروا ورجعوا إلى بلادهم الأصلية.

وعرض خريطة هولوغرامية لأميركا مقسمة، قائلا: “في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين، بدأ ميزان القوى في العالم يتغير، كل دول أميركا الشمالية كانت متحدة وكان اسمها الولايات المتحدة الأميركية وبدأت تضعف وتتفكك وتحارب بعض. أميركا كانت داعماً رئيساً للدولة الصهيونية”. المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، أحد أضخم شركات الإنتاج في مصر.