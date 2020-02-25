حامل اللقب يتطلع لمصالحة جماهيره بلقاء أمانة بغداد

اليوم في الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتطلع حامل لقب دوري الكرة الممتاز، فريق الشرطة إلى مصالحة جماهيره في لقاء اليوم امام نادي أمانة بغداد ضمن افتتاح الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز، سيما ان الشرطة تعادل في لقاءه الماضي امام الكهرباء 3ـ3، ويسعى الشرطة بقيادة مدربه الجديد عبد الغني شهد إلى تسجيل نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من اجل العودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد سلسلة اخفاقات في بطولتي الأندية العربية ودوري أبطال آسيا التي بسببها أقيل المدرب الصربي أليتش، ليتم الاستعانة بالملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي المؤلف من شهد ومساعديه حيدر نجم وعباس عبيد ومدرب اللياقة سردار محمد والإبقاء على مدرب حراس المرمى عماد هاشم.

وسيقود المباراة التي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، الطاقم التحكيمي المؤلف من الدوري محمد سلمان، ومساعديه احمد صباح ونوار صالح ومحمد كامل ومحمد رياض ومنتظر غازي والمشرف مظهر خلف ومقوم الحكام ارسلان قادر.

وتجرى يوم غد الخميس 3 مباريات، ففي التوقيت ذاته بملعب الشعب الدولي، يلعب الزوراء امام الكهرباء، بقيادة الحكام زيد ثامر ومصطفى نهاد وكرار دوهان ومصطفى عبد الواحد ومصطفى عبد الكريم ومحمد طارق والمشرف عصام الدخيل ومقوم الحكام خليل إبراهيم.

ويلعب الحدود امام نفط الوسط في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في ملعب التاجي بإدارة الحكام احمد ذاري وحسين تركي وياسر هاشم وعلي هادي والمشرف باسل فاضل ومقوم الحكام خليل عبد سرحان.

ويضيف ملعب الفيحاء في محافظة البصرة مباراة الميناء والنفط بتحكيم مهند قاسم وواثق مدلل وظافر سعد واحمد سوادي وخالد كريم وتحسين علي والمشرف نجم عبد سليبح ومقوم الحكام رعد سليم.

وفي يوم الجمعة تجرى 3 مباريات، ففي ملعب الفيحاء يضيف نفط الجنوب فريق أربيل في الساعة الرابعة والنصف مساء، بتحكيم علي صباح وحيدر عبد الحسن ووليد سلطان واحمد حميد والمشرف احمد مكطوف ومقوم الحكام مهدي فليح.

وفي ملعب الصناعة بالساعة الثانية والنصف من بعد الظهر يلعب الصناعات الكهربائية ونفط ميسان بقيادة الحكام اياد زاحم وعباس سعد ورعد إبراهيم واحمد عسكر والمشرف باسل داود ومقوم الحكام عبد عبد الرحمن.

ويشهد ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء مباراة القمة الجماهيرية بين الجوية والطلبة بتحكيم يوسف سعيد وميثم خماط وجهاد عطية ومصطفى احمد واحمد كاظم واحمد جمعة والمشرف حازم محمد علي ومقوم الحكام سبهان أحمد.

وحصل فريق نادي النجف على انتظار في هذه الجولة.. ويقف فريق الجوية متصدر الترتيب وله 6 نقاط متقدما على أربيل والميناء بفارق الأهداف.. وياتي النجف والنفط ولكل منهما 4 نقاط في المركزين الرابع والخامس تواليا، في حين يتصدر لاعب الجوية أيمن حسين ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف.

يشار إلى ان دوري الكرة الحالي يشارك فيه 15 فريقا من مرحلة واحدة واعلنت 5 فرق تجميد مشاركتها هذا الموسم بسبب الازمة المالية وهي «الكرخ والقاسم والديوانية وزاخو والسماوة» ولا يوجد هبوط هذا الموسم، ويترشح فريقان من الدرجة الاولى في الموسم الممتاز الجديد ليصبح العدد 22 فريقا بينهم الأندية الخمسة التي اعلنت تجميد مشاركتها هذا الموسم.