غدا.. الشبابي يلاقي مصر في ربع نهائي كأس العرب

يترقب المشاركة في غربي آسيا بالأردن

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبنا الشبابي لكرة القدم في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الخميس مباراته المهمة ضمن دور ربع النهائي لبطولة كأ سالعرب تحت 20 عاما الجارية احداثها في السعودية.

وبلغ منتخبنا الشبابي دور ربع النهئاي للبطولة بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الاولى وله 4 نقاط جمعها من الفوز على موريتانيا بهدفين من دون رد والتعادل السلبي امام الكويت والخسارة بهدف لهدفين امام تونس.

ويلعب اليوم الخميس ايضا في الدور ذاته تونس والجزائر، في حين تقام يوم غدا مباراتان، فيلتقي المغرب وليبيا والسنغال يواجه البحرين.

يذكر ان منتخبنا الوطني يقوده المدرب قحطان جثير، يساعده مؤيد جودي وخالد محمد صبار واحمد جمعة ومدرب حراس المرمى حسين جبار.

ويترقب منتخبنا الشبابي المشاركة في بطولة غربي آسيا تحت 19 عاما المقررة ان تنطلق مبارياتهاف ي الاردن ابتداء من يوم 17 آذار ولغاية 25 منه، ففي المجموعة الاولى يلعب منتخبنا اوىل مبارياته امام الإمارات في 17 آذار، وفي التاسع عشر منه يلتقي فلسطين، علما ان المجموعة الثانية تضم السعودية والبحرين ولبنان، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للعب في دور التقاطع بنصف النهائي للبطولة.