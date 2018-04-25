عبطان يعلن استئناف العمل بملعب بغداد الدولي 65 ألف متفرج

إعلام الشباب والرياضة:

اعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، استئناف العمل بملعب بغداد الدولي (التاجيات سابقا) .

وقال عبطان خلال زيارته للملعب انه تم استئناف العمل بالملعب بعد توقف دام لاربع سنوات وان الشركة باشرت العمل وتحتاج الى عدة ايام لتبدأ عملها الحقيقي بعد تجميع الكادر الهندسي والمعدات الخاصة بالملعب ليبدأ بعدها العمل والذي سيكون عملا متواصلا دون توقف بعد ان بذلت الوزارة جهودا كبيرة لحل المشاكل العالقة مع الشركة.

واضاف ان العاصمة بغداد تحتاج الى ملعب كبير حيث ان ملعب الشعب يتسع لنحو(30) الف متفرج ولا يستوعب الزخم الجماهيري، لذلك فأن ملعب التاجيات الذي يتسع لـ(65) الف متفرج والملاعب الثانوية هو افضل حل لحين المباشرة بانجاز الملعب الذي اهدته السعودية للعراق ليكون اضافة كبيرة للعاصمة بغداد خاصة وانها مقبلة على رفع الحظر عن ملاعبها.