أجويرو يحدد سلاح السيتي الأبرز لتجاوز ريال مدريد

ليون يتحدى غضب الجماهير في مواجهة يوفنتوس

لندن ـ وكالات:

حدد الأرجنتيني سرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أهم أسلحة فريقه لتجاوز ريال مدريد، عندما يلتقيان مساء اليوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات لموقع النادي: «أعتقد أن جميع هذه الأعوام قدمت لنا خبرة. يجب أن نتذكر أن السيتي لم يبدأ في المشاركة بهذه البطولة إلا في 2011، لكننا الآن أحد المنافسين».وتابع: «في كل موسم اكتسبنا المزيد من الخبرة وتعلمنا أمورا جديدة».

وأضاف: «بالطبع سأكون سعيدا بالفوز هذا الموسم، وهو أمر سنحاول تحقيقه، لكنه سيكون صعبا».وكانت أقصى مرحلة بلغها أجويرو في دوري الأبطال هي الدور نصف النهائي في 2016، وحينها ودع الأزرق السماوي البطولة على يد ريال مدريد.

ويخوض ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وستكون هذه خامس مواجهة تجمع بينهما في البطولة الأوروبية العريقة.

وفي مباراة ثانية، يصطدم أولمبيك ليون الفرنسي، وسط موسم صعب ومتأزم، بيوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية لتهدئة جماهيره الغاضبة.

وخلال مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ستراسبورج، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، رفع مجموعة من أولتراس «باد جون» والتي تتألف من المشجعين المتحمسين للنادي لافتة كبيرة على مكتب التذاكر في ستاد «جروباما».

وكتب المشجعون على اللافتة: «الاقتراحات الذاتية والقيم والهوية ذهبت مع الريح.. أيها الرئيس، أين ذهب فريقنا؟»، حيث وجه المشجعون استفسارا إلى جان ميشيل أولاس رئيس النادي عن الفريق الذي لم يعد كما كان في الماضي.

ويبدو أن أمجاد الفريق التي تحققت في العقد الأول من القرن الحالي، لم يعد من الممكن تكرارها في الوقت الحالي، حيث سبق للفريق أن توج بلقب الدوري الفرنسي في 7 مواسم متتالية كان آخرها في 2008 كما كانت أفضل نتيجة للفريق في دوري الأبطال الأوروبي عندما بلغ المربع الذهبي في 2010.