وزير التعليم يترأس اجتماع استكمال مشروع قانون هيئة البحث العلمي

نشر قرابة 40 ألف بحث عراقي في المستوعبات العالمية

بغداد – الصباح الجديد

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعا لهيئة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة لمناقشة استكمال عدد من المشاريع التي تصدرها مشروع قانون هيئة البحث العلمي.

واتفق المجتمعون على تضمين مشروع القانون الأهداف المطلوبة التي تحقق لهيئة البحث العلمي انسجاما مع السياسات والسياقات المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وأكدوا على ضرورة أن تضطلع الهيئة على وفق مشروع قانونها بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والبيئية وتأمين التنسيق على مستوى الجهد الوطني في مجالات البحث والتطوير والحقول العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وبحوث المواد وتقنيات الفضاء ودعم الاكتشافات وبراءات الاختراع.

وصوت الحاضرون على رفع مشروع القانون الى مجلس الدولة ليأخذ طريقه بعد ذلك الى المناقشة والتصويت النهائي في مجلسي الوزراء والنواب ، وناقشوا كذلك آليات حسم عدد من متعلقات دمج تشكيلات الوزارة واستكمال متطلبات هيئة الرقابة الوطنية وهيئة الطاقة الذرية والمفاصل الإدارية المرتبطة بهما.

على صعيد متصل سجلت بيانات الجامعات العراقية تقدما ملحوظا على مستوى البحوث المنشورة في المجلات والمؤتمرات المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس حيث بلغت قرابة 40 ألف بحث خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضحت دائرة البحث والتطوير عبر مديرها الدكتور غسان حميد عبد المجيد أن 838 بحثا شق طريقه للنشر في عام 2010 وتصاعدت أعدادها سنويا بنسب متقاربة الى أن حققت صعودا لافتا في عام 2019 إذ بلغت البحوث المنشورة في هذه السنة وحدها 13227 بحثا بنسبة 84. 14% ليكون مجموع البحوث المنشورة على مدى السنوات العشر الماضية 38987 بحثا.

وتابع الدكتور عبد المجيد أن هذه البيانات على الرغم من أنها أثبتت زيادة في أعداد البحوث فإنها أشرت حضورا وتحسنا ملموسا في نوعية ورصانة المجلات التي نشرت فيها البحوث ، لافتا الى أن البيانات كشفت أن 41.6% من البحوث منشورة في المجلات التي تقع في الربع الأول والثاني من تسلسل المجلات على وفق التخصصات مما يثبت التحسن العلمي المطرد للباحثين العراقيين وإسهامهم الفاعل في البحث العلمي مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية ساعدت على دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات العراقية مستمرة بتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير البحث العلمي في العراق والعمل على زيادة أعداد المجلات والمؤتمرات العراقية المعتمدة في قاعدة بيانات سكوبس.

الى ذلك عقد وزير التعليم اجتماعا مع وفد من المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق اثنى خلاله على على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء المجلس منذ تأسيسه وحرصهم على منح الاعتماد لكليات الطب قبل حلول عام ٢٠٢٤.

واستعرض المجتمعون التفاصيل المتعلقة بعمل المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب والخطة المستقبلية وتذليل الصعوبات واتفقوا على وضع آلية وجدول زمني لتحقيق هذا الهدف الوطني.