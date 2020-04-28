تشارليز ثيرون تخصص مليون دولار

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن مشروع تشارليز ثيرون للتواصل في أفريقيا، أنه بموجب مبادرة عنوانها “معاً من أجلها”، ستوجه 500 ألف دولار أميركي إلى ملاجئ العنف الأسري وبرامج المجتمعات التي تكافح العنف المبني على النوع، كما ستخصص مبلغ 500 ألف دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الصحية.

وأضاف البيان الصادر عن المشروع: “فيما أجبر التفشي العالمي فيروس كورونا الأشخاص على البقاء في المنازل، أصبحت الحياة أخطر بالنسبة إلى النساء اللاتي يعانين من العنف الأسري، خاصة المهمشات والمعرضات لخطر العنف”.

وقال إن التبرعات لمبادرة “معاً من أجلها” ستوجه إلى خدمات مثل الملاجئ والدعم والاستشارة وخطوط المساعدة والتدخل في الأزمات وخدمات الصحة والخدمات القانونية، وأشكال أخرى من الدعم للنساء والأطفال الذين يعانون من العنف الأسري.

وتابع البيان: “تدعو تشارليز وهذه المؤسسات الثلاث نساء مؤثرات أخريات ومؤسسات نافذة للانضمام إلى هذه القضية المهمة، لتقديم مساحات آمنة وبرامج إنقاذ الحياة للنساء المحتاجات لها”.

وستدعم الممثلة الحائزة على جائزة “أوسكار” الجهود في الولايات المتحدة وموطنها جنوب أفريقيا، وفقاً لبيان المؤسسة. وستخصص أموال إضافية داخلياً وخارجياً من خلال مؤسستين شريكتين، هما “كير” و”مؤسسة صناعة الترفيه”.