منصة إلكترونية لتسهيل إسكان طلبة الجامعات في الأقسام الداخلية

بغداد – الصباح الجديد

أطلق مركز البيانات الوطني امس الاحد، منصة إلكترونية مخصصة لخدمة طلبة الجامعات والكليات المقبولين في محافظات بعيدة عن محل سكنهم.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكرت في بيان ان الخدمة تسهم في تسهيل إجراءات الحصول على سكن في الأقسام الداخلية، مما يخفف عنهم عناء السفر والبحث عن شواغر، كما تهيئ المنصة للطلبة إمكان الاطلاع على السكن المتاح والتقديم عليه بسهولة.

وصمم المركز بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة إلكترونية للتقديم على الأقسام الداخلية في المؤسسات والجامعات العراقية، وحقق سبل نجاحها المتطلبات الخاصة جميعها التي يزودها المركز في إنشاء الخدمات الإلكترونية وتصميمها واستضافتها، وكذلك الدعم اللوجستي، وفُعلت ضمن حُزمة جديدة من الخدمات التي انجزها المركز لمصلحة عدد من مؤسسات الدولة، بحسب البيان.

من خلال هذه الخدمة يُسجل الطلبة معلوماتهم وبياناتهم للتقديم على السكن في الأقسام الداخلية العائدة للجامعة وعرض الوثائق الرسمية التي تؤيد معلومات تشمل: (الاسم، السكن، الكلية، المرحلة)، ومن ثم يتم إشعار المُستفيد بقبول طلبه ومكان اقامته، كل هذا يكون قبل سفر الطلبة ووصولهم إلى المحافظة المقصودة، مما يحقق سبل الراحة والاستقرار للطلبة القاطنين في المحافظات والمدن الأخرى، وفقا للبيان.