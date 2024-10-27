مجلس الخدمة يخاطب المالية لتوظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا

بغداد – الصباح الجديد

خاطب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وزارة المالية من أجل استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتوظيف 5500 خريج في مختلف الاختصاصات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي إن المجلس خاطب وزارة المالية من أجل استحداث درجات لتعيين 5500 متقدم للتوظيف من الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني 67 و 59 باختصاصات مختلفة.

وبين أن المجلس يسعى لإيجاد درجات وظيفية تتناسب مع هذه الاختصاصات، سيما أن هناك حاجة ماسة إلى الاهتمام بالكثير منها كونها قد تحدث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح اللامي، أن المجلس تسلَّم خلال المرحلتين الأولى والثانية من التعيينات تخصصات ليست موجودة ضمن احتياجات الوزارات، وبالتالي فإنه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أوعز بدوره إلى المجلس وضمن المرحلة الثانية من التوظيف بمخاطبة الوزارات من أجل إعادة النظر في التخصصات وإرسال احتياجاتهم مرة أخرى إلى المجلس، مفصحاً عن أن المجلس عيَّن بموجب ذلك 18 ألف متقدم في بغداد والمحافظات بعد تحليل بياناتهم ومقاطعتها وإرسالها إلى وزارة المالية بموجب الآلية المتبعة في توزيع الاختصاصات، فيما سيتم القيام بالآلية نفسها عند وصول التخصيصات اللازمة للمتبقين.