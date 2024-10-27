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وزير الداخلية يصدر جملة من التوجيهات إلى السيطرات الأمنية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد

أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري امس الاحد، جملة من التوجيهات الى السيطرات الأمنية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للداخلية ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه، بأن تكون سيطرات التفتيش خاصة أيام العطل على جوانب الطريق وعدم قطع الشوارع أمام المواطنين في بغداد والمحافظات“.

ووجه الشمري على وفق البيان، بأنه “في حال وجود ضرورة أمنية لعملية تفتيش او نصب سيطرة داخل أحد الشوارع بفتح أكثر من سايد وبما يسمح بمرور عجلات المواطنين بانسيابية عالية وعدم خلق زحامات مرورية”، مشدداً على “متابعة هذا التوجيه من قبل القادة والآمرين والدوائر التخصصية ومحاسبة المقصرين في ذلك”.

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