دورة الفنان القدير راكان العلاف .. اختتام مهرجان السوبر ستار للأفلام العراقية القصيرة في الموصل

بغداد – الصباح الجديد:

اختتم مهرجان السوبر ستار للأفلام العراقية القصيرة الثالث والعشرين ” دورة الفنان القدير راكان العلاف ” في مدينة الموصل الذي نظمته رابطة السينما والتلفزيون من البصرة وضمن نشاطها السنوي الذي استمر لسنوات طويلة وبجهود ذاتية، وكان المهرجان حدثا سينمائيا تاريخيا في مدينة الموصل وبحضور جماهيري نخبوي كبير قل نظيرة في هكذا مناسبات تجمع جميع النخب الفنية والثقافية لكي تحتفي بأحد أهم قامات الموصل الفنية الفنان راكان العلاف الذي قضى أكثر من ٦٠ عاما بين المسرح والتلفزيون والسينما، المهرجان كان حافلا بالفرح واللقاء بين المحافظات وتبادل الآراء والخبرات، بالإضافة الى التعارف.

شارك في المهرجان ٢٦ فليما يمثلون محافظات العراق من البصرة إلى زاخو وافتتح المهرجان بتكريم الفنان راكان العلاف المحتفى به مع عرض فيلم يحكي حياة الفنان من إخراج محمد المهدي، بعدها تم عرض أول للأفلام واستراحة وعرض ثان للأفلام، وبعدها حفل الختام وتكريم عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية التي ساهمت في نجاح المهرجان، مسك الختام اعلان اللجنة التحكيمية المؤلفة من المخرج محمد المهدي والأكاديمي نذير العزاوي والمخرج طلال خشان عن الأفلام الفائزة في المهرجان.