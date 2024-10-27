للمخرج جواد الاسدي.. اليوم ..مسرحية “سيرك” على باحة منتدى المسرح التجريبي

بغداد – الصباح الجديد

ضمن باكورة أعمالها، تقدم الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة والآثار مسرحية “سيرك” للمخرج الكبير جواد الاسدي، وبطولة الفنانين شذى سالم واحمد شرجي وعلاء قحطان على باحة منتدى المسرح التجريبي ببغداد الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين ويستمر العرض لمدة أربعة أيام متتالية.

وجواد الأسدي فنان عراقي مسرحي قدير ولد في مدينة كربلاء عام 1947م، وتخرّج من أكاديميّة الفنون الجميلة قسم المسرح ببغداد 1971، مثل في مسرحية (تألق جواكان مورييتا ومصرعه) إخراج الراحل فاضل خليل، وحصل على الدكتوراه من معهد الفيتز ببلغاريا، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، أخرج للمسرح الفلسطيني عدداً من المسرحيات بين 1980-1992، وأخرج مسرحية “العائلة توت” للهنغاري شتيفان أوركيني التي حازت على جائزتين ذهبيتين في مهرجان قرطاج بتونس سنة 1983.

من أعماله الاخراجية:(خيوط من فضة – ثورة الزنج – الحفارة -ماريا بنيدا – ليالي الحصاد – مقهى أبو حمده – المجنزرة (ماكبث) – الاغتصاب – تقاسيم على العنبر – المملوك جابر – الخادمتان – انسوا هاملت – المصطبة – حمام بغدادي – نساء الساكسوفون).

كما صدرت له العديد من المؤلفات نذكر منها: (المسرح والفلسطيني الذي فينا – جماليات البروفة – مرايا مريم – انسوا هاملت – خشبة النص – العاشورائيون – آلام ناهدة الرماح – الموت نصاً – المسرح جنتي).