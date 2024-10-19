  • السبت , 19 أكتوبر 2024
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون دولية
  • أكثر من 100 قتيل وجريح بقصف إسرائيلي في مخيم جباليا

أكثر من 100 قتيل وجريح بقصف إسرائيلي في مخيم جباليا

شؤون دولية, شؤون عربية
التعليقات على أكثر من 100 قتيل وجريح بقصف إسرائيلي في مخيم جباليا مغلقة
68 views

الصباح الجديد ــ وكالات:

أفادت مصادر طبية فلسطينية ، بمقتل 33 شخصا بينهم 21 سيدة وجرح أكثر من 70 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة في بيان: “في مجزرة جديدة، طواقمنا والخدمات الطبية تنتشل 33 شهيدا حتى اللحظة وإصابات أخرى جراء قصف إسرائيلي على عدة منازل لعائلة الحواجري ونصار وأبو العيش في جباليا شمالي قطاع غزة، ولا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض”.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية تحكم الخناق على معسكر جباليا، حيث تُستخدم الدبابات والطائرات المسيرة في قصف المناطق السكنية، ومن الجهة الغربية تشن الطائرات أحزمة نارية في منطقة الفالوجا ومفترق الشهداء الستة بشكل دائم، وعلى الجهة الشرقية من المخيم، أيضا تتركز الأحزمة النارية في منطقة تل الزعتر والسكة.

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة