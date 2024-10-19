أكثر من 100 قتيل وجريح بقصف إسرائيلي في مخيم جباليا

الصباح الجديد ــ وكالات:

أفادت مصادر طبية فلسطينية ، بمقتل 33 شخصا بينهم 21 سيدة وجرح أكثر من 70 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة في بيان: “في مجزرة جديدة، طواقمنا والخدمات الطبية تنتشل 33 شهيدا حتى اللحظة وإصابات أخرى جراء قصف إسرائيلي على عدة منازل لعائلة الحواجري ونصار وأبو العيش في جباليا شمالي قطاع غزة، ولا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض”.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية تحكم الخناق على معسكر جباليا، حيث تُستخدم الدبابات والطائرات المسيرة في قصف المناطق السكنية، ومن الجهة الغربية تشن الطائرات أحزمة نارية في منطقة الفالوجا ومفترق الشهداء الستة بشكل دائم، وعلى الجهة الشرقية من المخيم، أيضا تتركز الأحزمة النارية في منطقة تل الزعتر والسكة.