هاكان فيدان: إسرائيل تخطط لمهاجمة أهداف حيوية في إيران

الصباح الجديد ــ وكالات:

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل “تخطط لمهاجمة أهداف حيوية في إيران، ومنها ما يتعلق بالطاقة والبترول، وهو ما سيجعل إيران مجبرة على الرد”.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول: “بحثنا التطورات المتسارعة في المنطقة، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل” قائلا “ينبغي عدم الاستهانة أبدا بمساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب بعموم المنطقة”.

وتطرق وزير الخارجية التركي في حديثه إلى المساعدات الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين في غزة قائلا: “حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، انخفض بشكل كبير جدا بسبب الحصار الإسرائيلي، وملايين الناس باتوا نازحين ويعانون من الجوع في القطاع، بسبب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل”.

وأشار إلى أنه “لا حدود لما قد تقوم به إسرائيل، وسط صمت المجتمع الدولي”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “نحن مستعدون لكل السيناريوهات في مواجهة السلوك العدواني للنظام الصهيوني”.