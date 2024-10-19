الجيش الروسي يسقط 16 طائرة بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع أن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 16 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وروستوف.

وقالت الوزارة في بيانها ، تم التصدي لمحاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية. دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 16 طائرة أوكرانية بدون طيار”.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 13 مسيرة جوية معادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار بسبب الهجمات الأوكرانية هذه.

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن العدو قام بمحاولة جديدة لمهاجمة الأراضي الروسية بأربع مسيرات جوية في حوالي الساعة 07:15، لكن الدفاع الجوي اعترضها ودمرها فوق منقاطعة بريانسك.

وتواصل القوات الأوكرانية أعمالها الاستفزازية واستهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.