غارات أميركية بريطانية جديدة على مواقع حوثية في الحديدة

الصباح الجديد ــ وكالات:

جددت المقاتلات الأميركية البريطانية شن غاراتها على مواقع تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن الطيران الأميركي البريطاني شن غارتين، أمس الأول الجمعة، على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك بعد يوم من تنفيذ الطائرات الأميركية 15 غارة جوية على مواقع حوثية في صنعاء وصعدة، قالت إنها استهدفت منشآت الحوثيين المحصنة تحت الأرض التي تضم صواريخ ومكونات أسلحة وذخائر أخرى تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية.

من جانبها، قالت جماعة الحوثي امس الأول الجمعة إنها استهدفت سفينة ذكرت أن اسمها “ميغالوبوليس” (MEGALOPOLIS) في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة، لكنها لم تذكر تاريخ الواقعة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، تبحر “ميغالوبوليس”، وهي سفينة حاويات ترفع علم مالطا، في طريقها حالياً إلى ميناء صلالة بسلطنة عمان.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان مصور بثه التلفزيون إن السفينة استُهدفت لـ”انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول” إلى موانئ إسرائيل.

ولم تبلغ وكالات الملاحة البحرية عن أي وقائع تتعلق بالسفينة “ميغالوبوليس“.