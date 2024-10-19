ضابط إسرائيلي: السنوار “ارتكب خطأ فادحا” أدى إلى مقتله

متابعة ــ الصباح الجديد:

قال ضابط في الجيش الإسرائيلي، إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، ارتكب “خطأً فادحًا” أدى إلى مقتله، فيما كُشف عن تفاصيل جديدة بشأن العملية التي أنهت حياة المطلوب الأول لدى إسرائيل.

ووفقًا لصحيفة “تلغراف” البريطانية، أوضح الرائد في الجيش الإسرائيلي، دورون سبيلمان، أن السنوار ارتكب خطأ بمغادرته الأنفاق الممتدة تحت قطاع غزة، إلى مبنى سكني في رفح، حيث تم تعقبه بواسطة طائرة مسيرة.

وكان السنوار مختبئًا في أنفاق غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، كان هو أهم المخططين له. وقد نشر الجيش الإسرائيلي في السابق، مقطع فيديو قال إنه يوثق تحرك السنوار وأفراد من أسرته داخل شبكة الأنفاق.

وأضاف سبيلمان أن “قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت السنوار على ارتكاب هذا الخطأ والتحرك مثل الهارب، حيث قامت تدريجيا بإغلاق الشوارع وتفجير الأنفاق حول رفح في جنوب القطاع”.

من جانبها، كشفت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، تفاصيل متعلقة بعملية قتل السنوار، موضحة أنها بدأت صباح الأربعاء، عندما رصدت قوة إسرائيلية “مشبوهين” قرب حي تل السلطان برفح، جنوبي القطاع.

واقتربت قوة بقيادة قائد الفرقة 450، ورصدت ثلاثة أشخاص: “اثنان بعباءات وثالث مسلح”. وأطلق القائد النار على المسلح، ليتضح لاحقًا أنه السنوار.

وقرر قائد الفرقة 450 إطلاق النار على المسلح الذي كان يقف من الخلف، خشية أن يكون أحد الاثنين الآخرين مختطفا، فأطلق النار على يده وقطعها، في النهاية تبين أنه السنوار، وفق القناة.

وبعد إطلاق النار، ركض المسلحان إلى منزل معين، بينما ركض السنوار إلى منزل مجاور واختفى من المنطقة. وفي هذه الأثناء بدأ تبادل لإطلاق النار أُصيب خلاله جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.