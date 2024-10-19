إصابة 9 إسرائيليين جراء صواريخ أطلقت من لبنان

مسيرة تستهدف منزل نتنياهو ومسؤول: محاولة إيرانية لاغتياله

متابعة ــ الصباح الجديد :

تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي في مناطق عدة من لبنان، تزامنا مع عمليات برية واشتباكات مع حزب الله عند الحدود مع إسرائيل.

وفي آخر التطورات، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قوله إن استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمسيرة هي محاولة من إيراتن لاغتياله

يأتي ذلك بعد أن قال متحدث إسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيساريا بشمال إسرائيل، امس السبت، مضيفا أن رئيس الوزراء لم يكن في المنطقة ولم تقع إصابات.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، وإنها أصابت أحد المباني دون تحديده. وأضاف الجيش أنه اعترض طائرتين مسيرتين أخريين دخلتا الأجواء الإسرائيلية.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيساريا، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.

ولم يعلن حزب الله اللبناني ، والتي تتبادل إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة، كما لم تعلن أي جماعة مسلحة أخرى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية امس السبت، أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن “نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك”، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل المستهدف بقيساريا.

وذكر موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها، وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق ثلاث مسيرات من لبنان باتجاه إسرائيل، مؤكداً إسقاط مسيرتين فيما أصابت الثالثة مبنى في مدينة قيسريا.

ووفقاً لبيان المكتب الصحافي للجيش، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجةً للهجوم. وأشار البيان إلى أنه خلال الهجوم “انطلقت صفارات الإنذار في قاعدة غليلوت العسكرية” الواقعة شمال شرق تل أبيب، مضيفاً أن “وجود طائرات معادية أخرى في المنطقة هو أمر مستبعد”.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة التي استهدفت قيساريا قطعت مسافة 70 كلم من لبنان.

إلى ذلك ذكرت مصادر صحفية سقوط صواريخ في الضواحي الشمالية لحيفا شمالي إسرائيل. وأعلنت إسرائيل إصابة تسعة إسرائيليين جراء صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا والجليل الغربي

أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمال اسرائيل امس السبت، في عملية قال إنها نفذت تحت شعار “لبيك يا نصرالله”، في اشارة الى أمينه العام الذي قتل قبل ثلاثة أسابيع بغارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنه قصف ” امس السبت ، قاعدة ناشر العسكرية شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة”، وذلك “ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء لبيك يا نصر الله”، وذلك بعد أيّام من إعلانه إطلاق “مرحلة جديدة وتصاعدية” في المواجهة مع إسرائيل.

كما تعرضت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر الأولى بلدات عيتا الشعب ورامية وكفرا لقصف مدفعي مباشر.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى، كما أغار على بلدة كفركلا. واستهدف الطيران الحربي محيط مبنى منظمة ماغ لنزع الألغام سابقا في كفرجوز -النبطية.