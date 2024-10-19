مصر تدعو لاتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه انتهاكات إسرائيل

الصباح الجديد ــ وكالات:

شدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان، داعيا لاتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

وشارك عبدالخالق، في اجتماع بعض السفراء العرب اليوم مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرض السفير المندوب المصري، الوضع المتدهور في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل تقريبا خاصة في شمال غزة جراء الحصار الإسرائيلي “الهادف لمنع نفاذ المساعدات واستخدام سلاح التجويع”.

كما تناول السفير المصري “توسع نطاق العدوان الإسرائيلي ليشمل الأراضي اللبنانية والسورية، في مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ بداية الأزمة”.