برج الميزان: تمتلك طاقة حب كبيرة تجاه من حولك

برج العذراء: أنت منظم ومنضبط

يتفق المنجمون على أن الانضباط من أبرز صفات أصحاب برج العذراء، فهو شخص منظم ودقيق. يُعتبر صاحب هذا البرج شخصًا جميلًا، نظيفًا، ومنظمًا، مما يجعله يعيش حياة سعيدة ومستقرة.

يقول له علماء الفلك: قد تحصل اليوم، الأحد العشرين من شهر تشرين الأول، على المزيد من التقدير والاحترام من زملائك والمديرين، إذ ستنجز العديد من المهام التي قد تكون سببًا في تجنب مشكلات مستقبلية. وينصحك خبراء الفلك والتنجيم أنه إذا كنت ترغب في الحفاظ على علاقتك بالشريك أو الحبيب، فلا تتردد في التخطيط لوقت هادئ بينكما. قد يكون هذا اللقاء فرصة لتصفية الأمور وإزالة أي توتر. كلما زاد التفاهم وجهًا لوجه، كان حل المشكلات أسهل بكثير. اهتم بمظهرك في العمل؛ فهو يعكس الراحة النفسية ويعزز قوة الشخصية.

يجب عليك الاعتدال في تناول الطعام، خصوصًا عند تناوله خارج المنزل.

أما لمولود برج الميزان، يرى خبراء الفلك أنه عاشق للسفر وتكوين العلاقات والصداقات، ويمتلك طاقة حب كبيرة تجاه من حوله، فهو شخص طيب ويحب العدل. وتقول له ماغي فرح: إذا كنت تريد أن تشعر بالسعادة وتحصل على مكانة جيدة في العمل، فاحرص على استشارة الآخرين في الأمور المهنية.