أمينة خليل تحتفل بيوم ميلادها في الجونة

الصباح الجديد – وكالات:

خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي انطلق يوم 24 الشهر الحالي، وتستمر فعالياته ليوم 1 تشرين الثاني المقبل، وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، احتفلت الفنانة أمينة خليل بيوم ميلادها، وسط أجواء مبهجة مع أصدقائها وزملائها من الوسط الفني، والذين فاجأوها بالاحتفال بكعكة يوم الميلاد، وكان أبرزهم: نيللي كريم، بشرى، محمد فراج، حسين فهمي وآخرون.

وقد تمنت أمينة خليل في يوم ميلادها أن تحقق ناجحاً باهراً في مسلسلها الجديد “لام شمسية”، والذي سيشارك خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، كما تمنت أن يعمّ السلام في العالم بأكمله.

الجدير بالذكر أن أمينة خليل تشارك في مهرجان الجونة السينمائي ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة مع الفنان المصري أمير المصري، والأردنية ركين سعد، والمخرجة الفلبينية سام ماناسكا، والمخرجة والممثلة الفلسطينية الفرنسية لينا سوالم.

وجاءت أمينة خليل ضمن أبرز حضور الفيلم التونسي “ماء العين”، الذي تم عرضه ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة ‏السينمائي، بجانب عدد من الفنانين، منهم: رانيا يوسف، إنجي المقدم، نجلاء بدر، داليا البحيري، روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن ‏التمثيلية، بسمة، ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري، المخرج طارق العريان وزوجته نيكولا سعفان، والمخرج أمجد أبو العلا، وآخرون.