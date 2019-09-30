الدائرة البرلمانية تدرس طلبات لاستجواب ستة وزراء في مجلس النواب

بغداد ـ الصباح الجديد:

احالت هيئة رئاسة مجلس النواب طلبات استجواب 6 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي الى الدائرة البرلمانية، للنظر في مدى دستوريتها والادلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي في تصريح صحفي :” ان هناك ستة طلبات قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء النفط والخارجية والاتصالات والمالية والكهرباء، ووزير آخر لم يذكره “، مضيفاً :” ان رئاسة مجلس النواب احالت هذه الطلبات الى الدائرة البرلمانية لدراستها قبل البت بها “.

واوضح الغزي:» ان الدائرة البرلمانية مازالت في مرحلة دراسة هذه الملفات المحالة لها من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب «، متوقعاً أن تكتمل هذه الملفات خلال الفترات المقبلة لتحديد مواعيد الاستجوابات في مجلس النواب «.