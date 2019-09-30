مفتش عام التربية: ضبطنا أكثر من 24 ألف حالة تزوير في 9 سنوات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد أمس الاثنين، ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير بعد فحص ومراجعة وتدقيق الوثائق الدراسية لمنتسبي دوائر الدولة من العام 2009 ولغاية 2018 فقط.

وقال الحداد في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “العدد الإجمالي لحالات التزوير التي اكتشفها مكتب المفتش العام خلال السنوات (2009-2018) بلغت (24،167) وثيقة ثبت تزويرها وعدم وجودها ضمن القيود العامة للمدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين، ومن خلال تدقيق العينات العشوائية لوثائق أخرى خلال عمليات المراجعة والفحص الدورية التي تقوم بها أقسام المكتب في بغداد والمحافظات”.



وأشار الحداد إلى «وجود (1164) وثيقة ضبطت لمنتسبي الوزارة ، فيما بلغ عدد شهادات الوفاة المزورة المستخدمة لأغراض التعيين (236) شهادة وفاة، فضلاً عن ضبط أكثر من (351) مستمسكاً رسمياً مزوراً تتعلق بأوامر النقل والتعيين فيما بلغ عدد الوثائق الدراسية المزورة والمكتشفة لمنتسبي الوزارات (13،798) وثيقة دراسية».

وتابع، أن «مكتب المفتش العام قام بتدقيق (507،701) وثائق خلال الفترة المحددة، وعلى خلفية ضبط هذه الأعداد قام بإعداد آليات عمل خاصة بتدقيق صحة الصدور وسجلات القيد العام ووضع آليات لضباط تسلم وتسليم الوثائق بين الدوائر والوزارات»، مؤكداً أن «المكتب وبالتعاون مع الدوائر القانونية في الوزارة والوزارات الأخرى يقوم بمتابعة الإجراءات القانونية بالإحالة إلى المحاكم المختصة وإسترداد المبالغ المصروفة لهم وفقا للقانون».