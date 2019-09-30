  • الإثنين , 30 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • نائب عن “سائرون” يحمل عبد المهدي مسؤلية تعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة

نائب عن “سائرون” يحمل عبد المهدي مسؤلية تعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اتهم نائب عن تحالف سائرون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة ومناصب الوكالة ، فيما رجح عقد جلسة استثنائية للتصويت على تمديد بقاء تلك الدرجات لتفادي الفراغ القانوني في الحكومة.
وقال النائب عباس عليوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد:” ان عبد المهدي يتعمد تعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة ومناصب الوكالة بعدم ارسال قوائم الاسماء لمجلس النواب”.
واضاف:” ان عبد المهدي يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الخرق القانوني الذي سيحصل مطلع الشهر المقبل بعدم انجاز هذا الملف”.
واوضح:” ان الحكومة لم ترسل اي ايضاح لمجلس النواب بشأن تعطيل حسم ملف الدرجات الخاصة حتى الآن “، مرجحا عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي، في حال طلبت الحكومة بشكل قانوني التصويت على تمديد عمل الدرجات الخاصة “.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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