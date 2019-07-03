الصباح الجديد تمتاز بالرصانة ومصداقية الطرح وبين أولى الصحف التي يتداولها القراء

مدير علاقات وزارة الداخلية اثناء زيارة الجريدة امس:

بغداد – الصباح الجديد

زار جريدة الصباح الجديد ظهر يوم امس الاربعاء مدير قسم العلاقات زكي رحيم حمود والنقيب محمد عبد الوهاب حسين مدير شعبة المتاحف في وزارة الداخلية في لقاء يعد الاول من نوعه تم خلاله التداول في الشؤون الاعلامية وضرورة التحرك في ضوء المعطيات الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة .

وفي بداية اللقاء اشاد مدير العلاقات في الداخلية باداء جريدة الصباح الجديد لما تتمتع به من رصانة في انتقاء الخبر او التقرير ومصداقية في الطرح من خلال صفحاتها لتكون بين يدي القارئ بكل وضوح وشفافية ، وقال ان جريدتكم تعد من الصحف التي اثبتت جدارتها من بين عشرات الصحف التي طفت على ارض الواقع خلال السنوات التي اعقبت عام 2003 ولكن سرعان ماكان للصحف الرصينة ومنها الصباح الجديد ان تكون من اوائل الصحف التي يتداولها القراء يوميا .

وقال مدير قسم العلاقات ان الوضع الجديد حتم على المديرية إن تكون النافذة التي تطل منها الوزارة والمرآة العاكسة لصورتها، التي لا تقتصر على ترجمة نشاطاتها وجهودها إلى معلومات والأخبار تنقل وتبث عبر شتى وسائلها الإعلامية فحسب، بل أنها ملزمة بالنهوض بمهام أخرى توجيهية وإرشادية وتثقيفية تصب في اطار تعزيز الامن الوقائي للمجتمع.

وقطعا أن هذه الاهداف التي تسعى ” العلاقات ” الى تحقيقه لا يمكن أن يتحقق ألا من خلال اعتماده على وضع سياسة إعلامية قائمة على الاعتدال والالتزام بتوفير مساحة من الحرية وتحري المصداقية بعيدا عن التزويق والمبالغة في الطرح، وتجنب الإعلام الموجه الذي يعبر عن فلسفة الأنظمة السياسة.