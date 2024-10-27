صلاح الدين.. تحقيق نسب إنجاز متقدمة في المستشفى الألماني

صلاح الدين – الصباح الجديد

حدد مستشفى سامراء العام في صلاح الدين امس الاحد، نسبة الإنجاز المتحققة في المستشفى الألماني.

وقال مدير المستشفى، عدنان صالح عبد الله : إن “هناك عدة مشاريع صحية متلكئة في المدينة، أبرزها مشروع المستشفى الألماني سعة 100 سرير، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه من 50-55% حتى الآن“.

وأشار إلى، أن “مدينة سامراء تتمتع بكثافة سكانية عالية وتستضيف عدداً من القطعات الأمنية المختلفة، مما يزيد من الضغط على الخدمات الصحية“.

وأكد أن “عدد المراجعين في العيادات الاستشارية خلال شهر أيلول الماضي بلغ 17,541 حالة، بينما استقبلت أقسام الطوارئ 7,144 مراجعاً، فيما بلغ عدد العمليات التي أجريت في المستشفى 543 عملية، فضلاً عن إجراء 577 حالة ولادة، سواء طبيعية أو قيصرية”.