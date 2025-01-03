فوائد الشاي الأخضر مع الليمون

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تسلط الأبحاث الضوء على ارتباط الشاي الأخضر بالليمون مع عدد كبير من الفوائد الصحية، بما يشمل تعزيز فقدان الوزن وتعزيز صحة القلب والحماية من السرطان، بحسب ما نشره موقع فيتنامي.

حماية من مرض السكري

يمكن أن يؤدي شرب الشاي الأخضر إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق خفض مقاومة الأنسولين وتعزيز كفاءة الأنسولين.

وفي الوقت نفسه، يحتوي الليمون على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض يبلغ حوالي 20، مما يعني أنه أقل عرضة لرفع مستويات السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى. يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم والكوليسترول. كما يمكن أن يساعد محتوى فيتامين C في الليمون على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

تحسين صحة القلب

يدعم كل من الشاي الأخضر والليمون صحة القلب عن طريق تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية. تم ربط الاستهلاك المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة الدماغ

أظهرت دراسة، نُشرت في دورية المكتبة الوطنية الأميركية للطب، أن الليمون له وظائف نشطة بيولوجيًا مختلفة ويمارس تأثيرات وقائية ضد الإجهاد التأكسدي والشيخوخة والسرطان. كما ثبت أنه يعزز الوظيفة الإدراكية. وفي الوقت نفسه، فإن محتوى الكاتشين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يحمي من الاضطرابات العصبية.

حماية من الإصابة بالسرطان

كشفت نتائج دراسة أميركية أن غالات إبيجالوكيتشين، الموجود في الشاي الأخضر يتمتع بأكبر إمكانات مضادة للالتهابات وللسرطان، وله القدرة على الوقاية من مجموعة متنوعة من أنواع السرطان. كما ارتبطت الحمضيات، بما يشمل الليمون، بانخفاض خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.