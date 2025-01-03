جسور بغداد.. عنوان الجمال والألق

تُعد الجسور من أبرز معالم المدن التي تضفي عليها جمالًا ورونقًا فريدًا، فهي لا تربط فقط بين جانبي النهر أو الشارع، بل تحمل بين طياتها معاني الاتصال والتواصل. رغم أن فكرة الجسور بدأت بوصفها وسيلة لعبور الأنهار والمسطحات المائية، إلا أنها تطورت لتصبح وسيلة لربط المدن والدول، مما يسهم في تقليل المسافات وتوفير الوقت والجهد. واليوم، نجد المجسرات الصغيرة أيضًا تربط بين الأحياء والشوارع المزدحمة. وتتميز بغداد بجسورها التي تُعد من أجمل المشاهد التي تعكس تاريخ المدينة العريق وتطورها المستمر.

” المهندس محمد عمران يقول: الجسور تُعد من أهم العناصر التي تميز المدن، وتعلن عن تطورها واهميتها الاقتصادية والتجارية والمدن العملاقة تمتلك جسور عملاقة وبغداد تسير على خطى المدن العملاقة والكبيرة وكلنا يعرف ان توقف او قطع الجسور يعني توقف التواصل بين المناطق. لقد شهدت بغداد تطورًا كبيرًا في بناء الجسور، وهذا يدل على تقدمها العمراني. وتتميز الجسور الحديثة في بغداد وفي كل المدن بأنها تخلو من الزحام والمتسولين ووسائل النقل التي تعيق الحركة مثل التكتك والدراجات النارية. كما أنها تسهم في تقليل الوقت والمسافة بشكل كبير لذا فأن سائق العجلة دائما ما يبحث عن جسر يختصر له المسافات ويخلصه من مصاعب الطريق.

وأضاف:

“بغداد، المدينة التاريخية، عرفت الجسور منذ القدم، وأُطلق اسم الجسر على العديد من الأحداث والمعارك والأعمال الفنية. مؤخرًا، افتُتحت مجموعة من الجسور والمجسرات الحديثة التي ساهمت في تخفيف الزحام المروري وربط المناطق ببعضها بشكل أكثر كفاءة”.

من جانبها، ذكرت المهندسة سناء عمران:

“رغم أن تخصصي هو هندسة الكهرباء، إلا أنني أرى أن بناء الجسور يمثل تعاونًا مشتركًا بين مختلف فروع الهندسة، مثل هندسة البناء والطرق والجسور والهندسة المعمارية والكهربائية. الجسر يمثل وسيلة انتقال عبر مسار واحد أو مسارات متعددة. وبغداد تحتاج إلى جسور عملاقة تربطها بالدول المجاورة وتعزز مكانتها كمركز للنقل البري في المنطقة”.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن تشغيل منظومة الإنارة الليلية الإلكترونية المتحركة للجسر المعلق في بغداد. وأشرف وزير الإعمار بنكين ريكاني على تشغيل المنظومة، التي تمتد بطول 200 متر، بحضور عدد من المسؤولين. وتهدف هذه المنظومة إلى إضفاء لمسة عصرية وجمالية على جسور العاصمة، على أن يتم لاحقًا تجهيز جميع جسور بغداد بأنظمة إنارة حديثة.

وعرفت بغداد بجسورها والتي تعد من المشاهد المهمة والتي تؤكد على اهمية هذه المدينة باعتبارها مدينة العلم والادب والفكر والبناء والاعمار الطب والفكر والهندسة ولعل أهم الجسور في مدينة بغداد منها مثل جسر الأئمة الذي يربط منطقتي الأعظمية والكاظمية فوق نهر دجلة.

وجسر الأعظمية (14 رمضان) ويربط منطقة الأعظمية بمنطقة العطيفية،

وأُنشئ عام 1979. .وجسر الصرافية: يُعرف شعبيًا بجسر “القطار

وجسر باب المعظم ويربط وزارة الدفاع القديمة بشارع حيفا وجسر الشهداء بني عام 1958 وجسر الاحرار الذي يربط الصالحية بحي حافظ القاضي. وأخيرا جسر الجمهورية الذي يربط كرادة مريم بساحة التحرير.