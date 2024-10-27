العراق والبرتغال يبحثان آفاق مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين

الصباح الجديد – وكالات

نظمت السفارة العراقية في البرتغال ملتقى لشبونة، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، مبينا أن الملتقى بحث آفاق مستقبل العلاقات المشتركة بين العراق والبرتغال.

وذكر بيان للسفارة أنه “في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها سفارة العراق في لشبونة بالانفتاح على الجانب البرتغالي؛ من أجل تعزيز التعاون المُشترك في المجالات كافة، وبعد النتائج الإيجابية الـمُهمة والتي انبثقت عن ملتقى لشبونة (النسخة الأولى)، والذي يُعد الركيزة الأساسية لإعادة تنشيط العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين، وسعياً لإدامة هذا التواصل واستثمارهِ بالشكل الأمثل، نظمت السفارة العراقية وبالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية EIDE ومجلس النواب العراقي واتحاد الصناعات البرتغالية CIP والغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية ملتقى لشبونة CCIAP”.

وأضاف البيان، أن “ملتقى لشبونة بنسخته الثانية جاء تحت عنوان (تعزيز الشراكة بين العراق والبرتغال.. قراءة مقارنة في الدستور) والذي عقد في العاصمة لشبونة، كان بحضور عددٍ من كبار مستشاري مجلس النواب العراقي برئاسة فراس الحسيني، ورئيس المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية EIDE علاء البهادلي، ورئيس الغرفة التجارية العربية البرتغالية CCIAP luis Menezes، ورئيس اتحاد الصناعات CIP Armindo Monteiro، فضلاً عن مشاركة وزراء سابقين منهم وزير الاقتصاد البرتغالي Antonio e Silva، ووزير الصحة السابق Alberto Fernandes، إضافة إلى متخصصين بالأمن السيبراني والطاقة النظيفة والبناء والصناعة الدوائية، وشخصيات سياسية ودستورية برتغالية مهمة ورجال أعمال، كما حضر الملتقى السفير السابق في البرتغال حسين معلة”.