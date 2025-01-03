وزارة التجارة توقع عقداً لبناء 5 سايلوات جديدة بسعة 60 ألف طن

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري توقيع عقد مع شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية لبناء خمسة سايلوات جديدة في 5 محافظات.

وذكر بيان لوزارة التجارة أن “وزير التجارة، أثير داود الغريري أعلن توقيع عقد مع شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية لبناء خمسة سايلوات جديدة وحديثة بطاقة خزنية تبلغ 60 ألف طن، في كركوك والأنبار وواسط والنجف والمثنى”.

وأكد الغريري خلال مراسم توقيع العقد، أن “الوزارة- وضمن المنهاج الوزاري- حرصت على التعاقد مع شركات رصينة ومتمرسة لإنجاز مشاريع البنية التحتية”.

وأشار الوزير إلى، أن “هذه الخطوة تأتي لضمان توفير طاقات خزنية كافية لاستيعاب كميات الاكتفاء الذاتي والاستراتيجي من الحنطة، وهو إنجاز تحقق على مدى العامين الماضيين”.

وأكد الغريري، أن “الوزارة عملت بالتوازي على تهيئة بناكر بسعة مليون طن استعداداً للموسم المقبل، إلى جانب توقيع هذا العقد كجزء من الحزمة الأولى، مع خطة مستقبلية لإنشاء 20 سايلو إضافياً”.

وتابع قائلاً: “نحن اليوم نفي بالعهد الذي قطعناه بأداء يختلف عن السنوات الماضية، ونعمل على تطوير آليات الإنتاج والخزن والتجهيز”.

وأضاف البيان، أن “مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي من جانبه، أكد أن “شركته عملت بدقة خلال الفترة الماضية لإتمام هذا العقد مع الشركات الرصينة لضمان تحقيق هذا الإنجاز”.

وواصل البيان، أن “ممثلي شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية أشادوا بدور الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على الجودة والمواصفات في تنفيذ بناء السايلوات”.

ولفت البيان إلى، أن “تقارير الوزارة تشير إلى أن موسم تسويق الحنطة لعام 2024 كان الأكبر في تاريخ العراق، حيث تم تسويق 6.302 مليون طن بإجراءات شفافة وبسيطة لدعم الفلاحين”.

واختتم البيان، أن “التقارير أوضحت أنه لم يتم إنشاء أي سايلو منذ عام 1980 بهذه السعة، باستثناء سايلو الشطرة وسايلو كربلاء المعدني بطاقة 30 ألف طن”.