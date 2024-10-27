رئيس الهيأة العامة للآثار يشرف ميدانيا على أعمال البعثة الألمانية في كيش

بغداد – الصباح الجديد:

زار رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث، الأستاذ علي عبيد شلغم، مقر البعثة الألمانية في مدينة كيش الآثارية والتقى برئيسة البعثة الدكتورة إيفانا، بحضور مفتش آثار وتراث بابل السيد رعد حامد عبد الله.

تهدف الزيارة إلى متابعة نشاطات البعثة الألمانية والإشراف ميدانيا ًعلى أعمال المسح الآثاري في المدينة بالتعاون مع موظفي مفتشية آثار بابل.

تستمر هذه الأعمال على مدى ثلاثة أشهر، وتركز على دراسة الآثار واللُقى الموجودة على سطح الأرض من خلال عمليات المسح التي تعد خطوةً مهمة لتحديد المواقع والمعالم الآثارية بدقة، ولتعزيز فهم تاريخ المدينة وتراثها العريق، دون اللجوء إلى عمليات التنقيب.

مدينة كيش الأثرية، وتسمى أيضاً بتل الأحيمر وهي منطقة اثرية في العراق تقع شرق محافظة بابل كانت في السابق أحد المدن الرئيسة للسومريين وحسب الأساطير السومرية تعتبر كيش أول مدينة يتربع عليها ملك بعد الطوفان الكبير الذي ذكر في الأساطير السومرية والديانات اليهودية والمسيحية والإسلام ، ومن أشهر ملوكها الملك مسيلم الذي استطاع إيقاف الحرب الأهلية بين مدينتي لكش وأوما السومريتين ووحد المدن السومرية قام وكان فريق إنكليزيّ متخصّص في علم الآثار من متحف فيلد وجامعة أوكسفورد قد قام بالتنقيب في آثار مدينة كيش جنوبي بغداد بين عامي 1923 و1929 .