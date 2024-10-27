نيكول كيدمان تتخلى عن ملابس الحداد السوداء في العرض الخاص لمسلسل Lioness

الصباح الجديد – وكالات:

بعد ظهورها في العديد من الأحداث العالمية بعد وفاة والدتها سواء بالحضور في أسبوع الموضة بباريس أو حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، كان اللون الأسود هو المسيطر على إطلالة النجمة نيكول كيدمان؛ حداداً على والدتها التي تُوفيت في يوم ختام مهرجان فينيسيا السينمائي في 7 أيلول الماضي، فحُرمت من حضور الحفل وتسلم جائزتها كأفضل ممثلة، ولكن في أحدث ظهورٍ لها، يبدو أن النجمة العالمية خلعت ثوب الحداد الأسود وتألقت باللونين الأبيض والأصفر في العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل Lioness.

بينما بدت نيكول كيدمان متألقةً بعد خلعها ملابس الحداد السوداء، إلا أنها لم تنسَ والدتها الراحلة؛ جانيل آن كيدمان، حيث قالت الحائزة على جائزة الأوسكار، 57 عاماً، لصحيفة Hollywood Reporter في العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل Lioness يوم الأربعاء الماضي في لوس أنجلوس: “أتمنى لو كانت أمي هنا. هذا هو الشيء الوحيد الذي سأقوله كل شيء رائع في العمل ولكن أتمنى لو كانت أمي هنا”.

انضمت نيكول كيدمان في العرض الأول للموسم الثاني من Lioness- المكون من حلقتين والمقرر عرضه على Paramount + اليوم الأحد إلى قائمة أبطاله وهم مورغان فريمان، جونا وارتون، كيث كوكس، نينا إل. دياز، ثاد لوكينبيل، ديفيد جلاسر، مايكل كيلي، جينيسيس رودريغيز، ديف أنابل، سيليستينا هاريس، هانا لوف لانيير، وزوي سالدانا.

وتدور أحداث المسلسل حول جو (زوي سالدانا) التي تعمل على الموازنة بين حياتها الشخصية والمهنية في نفس الوقت باعتبارها تعمل في وكالة المخابرات المركزية في الحرب على الإرهاب. يجند برنامج Lioness كروز من قوات المارينز للعمل إلى جانب جو كعميلة سرية لحسابها في إحدى المهمات.