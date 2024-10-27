حقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر الأمريكي 192 مليون دولار عالميا لفيلم ” جوكر- معا في الجنون”

الصباح الجديد – وكالات:

وصلت إيرادات فيلم ” جوكر- معا في الجنون” إلى 192مليونًا و205 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 4 تشرين أول الجاري، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و18دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 56 مليونًا و605 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و135 مليونًا و600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي.

وكان قد توقع المراقبون أن يحقق الفيلم في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه.

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسلة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذي صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم “Joker” إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان مخرج الفيلم المخرج العالمي تود فيليبس، قد كشف أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر “بالمرض” يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير الفيلم.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة.