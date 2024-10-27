وزير النقل: مطار الموصل الدولي شيد بمواصفات عالمية ونسبة إنجازه بلغت 86%

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي أن مطار الموصل الدولي شيد بمواصفات عالمية، فيما أشار إلى أن نسبة الإنجاز فيه بلغت 86%.

وقال السعداوي : إن “زيارتنا هذا اليوم إلى محافظة نينوى لغرض الاطلاع على نسب الإنجاز والأعمال الجارية في مطار الموصل الدولي”، مشيرا إلى، أن “هناك تقدماً كبيراً في العمل على وفق ما مخطط له من قبل الوزارة ونسبة الإنجاز فيه بلغت 86%، ونسبة الإنجاز في الطرق داخل المطار أكثر من 90%”.

وأضاف، أنه “ضمن برنامج زيارتنا هو افتتاح بعض المشاريع المهمة في محافظة نينوى، وفي مقدمتها محطة المسافرين التي تعد الأولى في المحافظات العراقية في أجزاء الموصل الشمالية والجنوبية، وكذلك افتتاح خطوط النقل العام في مدينة الموصل بعد أن تم تفعيل خدمة النقل العام في العاصمة بغداد“.

وأشار إلى، أنه “انتقلنا الآن إلى المحافظات وفي مقدمتها نينوى لغرض تفعيل خدمة النقل العام؛ لأهميته في حياة المواطن العراقي”، مردفاً، أنه “تناولنا بحث مشروع طريق التنمية والمسار الذي يمر في المحافظة والتي ستكون من أهم المحطات ضمن المشروع“.

وأوضح، “عمل الشركات المنفذة في مطار الموصل الدولي جيد، وهناك شركات استشارية قدمت تقاريرها والتي تشير إلى العمل ضمن المواصفات العالمية”.