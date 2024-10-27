التعليم تنفي افتتاح دراسات عليا في الجامعات الأهليَّة أسوةً بالحكوميَّة

بغداد – الصباح الجديد

نفتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتتاح نافذة للقبول بالدراسات العليا في الجامعات الأهليَّة “داخل البلاد.

وقال المتحدِّث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريحات صحفية ، إنَّ “الوزارة تنفي افتتاح دراسات عليا (دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه) في الجامعات الأهليَّة أسوةً بالجامعات الحكوميَّة“.

وأكّد أنَّ “الوزارة وفّرتْ خط شروع للمؤسَّسات الأهليَّة يُتيح لها إجراء برامج توأمة مع جامعات عالميَّة رصينة”، مشيراً إلى أنَّ “القبول يكون ضمن المساحة الدوليَّة، إذ يُقبل الطالب المتقدِّم التي تنطبق عليه الشروط في الجامعة الأجنبيَّة بالتنسيق والاشتراك بين الجامعتين، لاسيما أنَّ السنة التحضيريَّة وكتابة الرسالة تكونان تحت إشراف الجامعة الأجنبيَّة”.