ريال مدريد يتوج بلقب الليجا للمرة الـ34 في تأريخه

لقب الليجا يكلف الملكي 35 مليون يورو

مدريد ـ وكالات:

توِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بعد التغلب على فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ودخل ريال مدريد هذه المباراة وهو متقدم على غريمه برشلونة بأربع نقاط مع تبقي جولتين، وبعد الفوز على فياريال بات مستحيلًا أن يتعادل البرسا مع الملكي في النقاط حتى لو هُزِمت كتيبة زيدان أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة.. كريم بنزيما كان من افتتح التسجيل في شوط المباراة الأول وتحديدًا في الدقيقة 29 بعد انفراده بمرمى الضيوف في أعقاب ضغط واستخلاص مثالي من لوكا مودريتش وتمريرة حاسمة ولا أروع منه.

لم يكن فياريال بمثابة الضيف الثقيل أبدًا على ريال مدريد، فلم تقم الغواصات بأي هجمات خطيرة تذكر طوال 75 دقيقة، ليُنهي سيرخيو راموس على آمالهم في العودة بهجمة عنترية كسب منها ركلة جزاء في الدقيقة 75.

شهدت ركلة الجزاء لقطة جدلية للغاية، فقد قام راموس بتمرير الركلة إلى بنزيما الذي بدوره وضعها في الشباك على طريقة ميسي وسواريز أمام سيلتا فيجو منذ أربع سنوات، لكن حكم المباراة ألغى الهدف وقرر إعادة الركلة.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما، هدفي فريقه ريال مدريد أمام فياريال، في منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.. ولأول مرة يسجل بنزيما 21 هدفًا أو أكثر في موسمين على التوالي في الليجا، وحدث ذلك بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

الفرنسي أحرز 21 هدفًا في موسم 2018-2019، ووصل رصيده التهديفي إلى 21 ايضاً في الموسم الحالي 19-2020.يُذكر أن رونالدو انتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وأصبح ريال مدريد، ملزمًا بدفع مبلغ مالي كبير إلى تشيلسي، في أعقاب فوزه بلقب الدوري الإسباني الليجا، للمرة 34 في تاريخه.. وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن تشيلسي وضع بنودًا خاصة في عقد انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وبناء عليها سيحصل على 35 مليون يورو.. وانتقل هازارد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، مقابل 100 مليون يورو، فضلًا عن بعض الالتزامات التي يدفعها ريال مدريد في حال ساهم النجم البلجيكي بتحقيق الألقاب.

ومن المقرر أن يدفع ريال مدريد لتشلسي نحو 35 مليون يورو، منها 20 مليون يورو بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، و15 مليونا لتأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. كما سيحصل تشلسي على أموال إضافية في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.. وسيلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم 7 آب المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الريال خسر لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.وأشار التقرير إلى أن تشيلسي سيستغل تلك الأموال في تدعيم صفوفه بالثنائي كاي هافيرتز وبن شيلويل.

من جانب اخر، أفاد تقرير صحفي إسباني، أن إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، سيعود إلى النادي مرة أخرى بعدما غادره قبل 5 سنوات، ولكن هذه المرة بدور مختلف.. ورحل كاسياس (39 عامًا) عن ريال مدريد عام 2015، لينضم إلى بورتو البرتغالي ويحقق معه العديد من النجاحات.. وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كاسياس سيعود هذه المرة ليصبح مستشارًا للرئيس فلورنتينو بيريز، وسيتم تحديد مسؤولياته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يريد أن يكون كاسياس قريبًا منه، حيث سيلعب دورًا مشابهًا للذي لعبه زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للفريق، في بداية مشواره مع ريال مدريد.. وأوضحت أن كاسياس ينتظر خوض بورتو لآخر مبارياته هذا الموسم أمام بنفيكا في نهائي كأس البرتغال خلال شهر تموز الجاري؛ من أجل العودة إلى ريال مدريد.. وأبرزت الصحيفة أن بيريز وكاسياس يشعران بالندم، على قرار الانفصال قبل 5 سنوات، والآن هما في الطريق لتصحيح هذا الخطأ.