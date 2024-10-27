لغرض الاستفادة من الخبرات العراقية. تعاون ثقافي وفني بين العراق وجنوب افريقيا

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ الدكتور فاضل محمد البدراني، سفيرة جنوب أفريقيا تسلاني موكوينا في مكتبه بمقر الوزارة.

وبحث البدراني خلال اللقاء التعاون في شتى القطاعات ذات الاهتمام المشترك والذي من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن العراق ينفتح على جميع دول العالم خصوصاً بعد الاستقرار الأمني الذي يشهده البلاد مما يعزز توطيد العلاقات الدبلوماسية مع بلدان العالم في المجالات الثقافية والسياحية والآثارية، والمعارض الفنية والتشكيلية والموسيقية والمسرح وتبادل الخبرات ومجال التراث الآثاري غير المادي.

من جانبها أكدت موكوينا ضرورة فتح أفق التعاون مع جمهورية العراق من خلال توقيع مذكرة تفاهم في هذه المجالات التي من شأنها تحقيق تعاون مشترك والاستفادة من الخبرات العراقية.

حضر خلال اللقاء، مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة الدكتور علاء أبو الحسن إسماعيل ومدير عام دائرة التفتيش في هيأة السياحة المهندس مؤيد هيثم رسن ومدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور قاسم محسن، الذين استعرضوا أهم المجالات الثقافية والسياحية والفنية التي من شأنها فتح أفاق التعاون بين البلدين.

وقدم البدراني، لسفيرة جنوب أفريقيا لوحة فنية مثلت أحد أزقة بغداد التراثية، بالإضافة إلى كتيب خاص يتضمن الأماكن والخرائط السياحية في العراق.

واختتم وكيل الوزارة للشؤون الثقافية اللقاء بجولة رافقه فيها المديرون العامون في الوزارة، أطلع فيها سفيرة جنوب أفريقيا المتحف الوطني للفن الحديث التي من جانبها أبدت إعجابها بالأعمال الفنية المعروضة.