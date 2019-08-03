وزير الدفاع يبريء الفلاحي: لا يوجد لدينا قائد خائن

بغداد – الصباح الجديد:

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، عدم وجود “قائد خائن” في الجيش، مؤكدا انتهاء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بـ”التخابر”.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي تابعته الصباح الجديد، رداً على سؤال بشأن التحقيق مع قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بخصوص التهم المنسوبة اليه، قال الشمري إن “هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن، في الثاني والعشرين من تموز الماضي، أن اللواء الركن محمود الفلاحي تم تبرئته من التهم المنسوبة له بالتخابر..



مشيراً إلى نقل الفلاحي إلى مكان آخر واستبداله بقائد جديد لعمليات الأنبار.

وعقد المؤتمر الصحفي في كربلاء اثناء زيارة الشمري اليها لمتابعة الإجراءات الأرمنية فيها، وأضاف في المؤتمر: «مهمتنا إعادة الجيش العراقي إلى مهماته، وجادون في محاربة الفساد ولن نتهاون بالقضاء عليه»، مشيراً إلى أن «غايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به».