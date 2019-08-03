نائب: فرض القانون والامن في كركوك واجب الحكومة وعودة البيشمركة اليها مستحيلة

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب منصور البعيجي، السبت، ان محافظة كركوك تمثل عراقا مصغرا يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي، مشيرا الى ان عودة البيشمركة الى المحافظة امر مستحيل.

وقال البعيجي من ائتلاف دولة القانون في بيان: “كركوك تمثل عراق مصغر يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي من حيث التعايش السلمي بين جميع مكوناتها بعيدا عن سيطرة حزب او جهة معينة على هذه المحافظة العريقة “، مبينا ان “فرض القانون والامن في المحافظة هو من واجب الحكومة الاتحادية وهي الجهة المسؤولة عن هذا الامر ولا يمكن الرجوع الى ما قبل اجراء استفتاء اقليم كردستان نهائيا”.

واضاف ان “عودة قوات البيشمركة الى كركوك امر مستحيل”.



مشيرا الى ان «التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية والتصويت على فقرة اجراء الانتخابات في كركوك امر مهم جدا».

ودعا البعيجي «الجهات المعنية والمختصة الى الابتعاد عن التسويف والمباشرة باجراتها لضمان حصول عملية انتخابية نزيهة في كركوك وهم من سيختارون حكومتهم المحلية بإرادتهم بعيدا عن اي ضغوط قد تمارس عليهم من اي جهة كانت».

ودعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، في وقت سابق، الى عودة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك للحفاظ على امنها، مشددا على ان عودة البيشمركة تأتي من مصلحة ابناء المحافظة.