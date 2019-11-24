سلة الكراسي تدشن رحلة التصفيات المؤهلة إلى طوكيو بغداد ـ حسين الشمري :

وصل امس وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي الى العاصمة التايلندية بانكوك للمشاركة في التصفيات اسيا الاولية المؤهلة إلى بارالمبياد اليابان للعام المقبل للمدة من ٢٧ من الشهر الحالي ولغاية السابع من الشهر المقبل. وقال النائب الأول في اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد كرة السلة على الكراسي خالد رشك سيخوض منتخبنا لكرة السلة على الكراسي التصفيات الاولية المؤهلة إلى بارالمبياد اليابان بعد ان وضعته القرعة في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات الهند وماليزيا وفيتنام وتايلند البلد المنظم فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والصين تايبيه وافغانستان وكمبوديا و باكستان وسيتأهل من كل مجموعة صاحبي المركزين الاول و الثاني لخوض مباريات ادوار التقاطع حيث سيقابل اول المجموعة الاولى منافسه وصيف المجموعة الثانية فيما سيواجه بطل المجموعة الثانية منافسه وصيف المجموعة الاولى وبعدها يترشح الى الدور المقبل حيث التصفيات النهائية البطل والوصيف لخوض مباريات التصفيات النهائية الى جانب منتخبات استراليا واليابان وكوريا الجنوبية وايران والصين وتايلند البلد المنظم وستتأهل ثلاث منتخبات من هذه التصفيات الى بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠. واضاف رشك ان الوفد العراقي سيتألف من المتحدث رئيساً للوفد ورافد عبد الحسين مدربا وكاظم هليل مدرباً مساعداً اضافة الى ١٢ لاعباً وهم رعد جاسم وثامر مجيد واياد قاسم وعلاء ستار وليث هاشم وسيف يوسف و احمد ناصر وعيسى رزاق و رضا وهاب وسجاد عبد الوهاب وحيدر عبد الواحد ومصطفى سالم واشار رشك الى ان حظوظ منتخبنا كبيرة جداً في اجتياز التصفيات الاولية ومن ثم حجز مقعد في التصفيات النهائية لوضع قدم في بارلمبياد طوكيو للعام المقبل وهذا طموحنا الذي نسعى الى تحقيقه من خلال ثقتنا الكبيرة بالملاك التدريبي ولاعبينا في حصد افضل النتائج التي تؤهلنا لحجز موطئ قدم في بارلمبياد طوكيو لعام ٢٠٢٠.