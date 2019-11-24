العراق يعلن جاهزية ملفه لاستضافة «خليجي 25»

اسود الرافدين يستقر في «السانت ريدجز»

الدوحة ـ وكالات:

أكد أمين عام الاتحاد العراقي لكرة القدم “وكالة” طارق أحمد، أن ملفاً عراقياً سيتم تقديمه إلى اتحاد كأس الخليج العربي لطلب استضافة النسخة المقبلة لكأس الخليج – خليجي 25، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود سيقدم الطلب الرسمي خلال اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية – المؤتمر العام – المقرر عقده ظهر يوم 28 الشهر الجاري بفندق الشيراتون في الدوحة.

وقال طارق أحمد العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي ورئيس لجنة الحكام في خليجي 24، إنه “سيتم تقديم ملف استضافة خليجي 25 من قبل رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود خلال المؤتمر العام المنوي عقده يوم 28 الشهر الجاري، وستكون مدينة البصرة بمنشآتها الجاهزة محور الاستضافة العراقية للحدث الخليجي حتى الآن”.

وأضاف ان “الحديث حالياً يبقى عن البصرة، لكن ربما تكون هناك ملاعب أخرى في المستقبل يتم طرحها أيضا في كربلاء أو أربيل، فالبصرة تتوافر على كل الإمكانيات التي تجعلها قادرة على الاستضافة، حيث تتوافر المدينة على ملعب رئيسي وملاعب أخرى، ولقد سبق للأمناء العامين للاتحادات الخليجية أن قاموا بزيارة تفتيشية للبصرة قبل عدة سنوات بغرض التعرف على إمكانية أن تقام البطولة هناك، وخرج الجميع بانطباعات جيدة، ومنذ ذلك الحين شهدت البصرة عديد المناسبات من بطولات تنافسية – كبطولة الصداقة الودية – ومباريات دولية رسمية وودية سواء للمنتخبات العراقية أو الأندية، خلافاً إلى أن المدينة تتوافر على ثمانية فنادق ومطار مرتبط بالملعب عبر جسر خاص”.

إلى ذلك، وصل وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، الى فندق اقامته خلال منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 24” في العاصمة القطرية الدوحة.وتوجه وفد اسود الرافدين، الى فندق البطولة في السانت ريدجز، حيث سيمكث فيه حتى نهاية مشاركته في بطولة كأس الخليج التي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء.وواصل المنتخب الوطني تدريباته في قطر لليوم الرابع على التوالي، تحضيراً لمباراته الأولى امام قطر يوم الثلاثاء المقبل.يذكر ان القرعة أوقعت العراق في مجموعة تضم منتخبات قطر والامارات واليمن.