كتلة الحلبوسي متحمسة لاجرائها في موعدها وتحالف الخنجر يطالب بضمانات

تجاذبات سنية على الانتخابات المبكرة

بغداد – وعد الشمري:

تباينت مواقف الكتل السنية الرئيسة من الانتخابات المبكرة، ففي وقت بدت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي متحمسة لإجرائها في موعدها، تحدث تحالف “عزم” بزعامة خميس الخنجر عن مخاوف من السلاح المنفلت وشبهات التزوير، وطالب بضمانات لنزاهة الاقتراع.

وقال النائب عن كتلة تقدم يحيى العيثاوي، في حديث إلى “الصباح الجديد” إن “موعد الانتخابات الذي تم الإعلان عنه ما زال قائماً وجميع التحضيرات تسير على نسق متقدم”.

وأضاف العيثاوي، أن “مجلس النواب أكمل ما بذمته بشأن الاقتراع بإقراره قوانين الانتخابات ومفوضيتها إضافة إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وأشار، إلى أن “أسماء المرشحين قد تم الانتهاء منها بالمصادقة وتحديد الأرقام ولم يتبق لنا سوى أن يأتي الموعد المحدد”.

وأوضح العيثاوي، أن “المفوضية من جانبها تواصل أعمالها الفنية وقد حققت نتائج طيبة على صعيد تحديث سجلات الناخبين”.

ولفت، إلى أن “البعض من الكتل السياسية قد طالب بتأجيل الانتخابات وهو في الوقت نفسه قد شارك في تحديد موعدها وكان له مساهمة فعالة في التصويت على القوانين التي تستدعيها عملية الاقتراع”.

وبين العيثاوي، أن “المخاوف التي قد تثار تتعلق بالجانب الأمني فقط ووجود السلاح المنفلت وهي مهمة الحكومة في توفير البيئة المناسبة للتصويت من دون ضغوط”.